Juventus contrata médio brasileiro Douglas Luiz ao Aston Villa por 50 ME

O futebolista internacional brasileiro Douglas Luiz transferiu-se do Aston Villa para a Juventus, tendo os italianos pagado 50 milhões de euros pelo passe do médio, anunciou hoje o clube de Turim.

De acordo com o comunicado divulgado no site oficial da ‘vecchia signora’, o valor da transferência será repartido por quatro anos, sendo que o jogador assinou um contrato de cinco anos com os 'bianconeri', até junho de 2029.



Douglas Luiz, de 26 anos, que se encontra a disputar a Copa América com a seleção brasileira, representou o Aston Villa nas últimas cinco temporadas, contabilizando 204 jogos e 22 golos pelo conjunto inglês.



Contratado pelo Manchester City ao Vasco da Gama com 19 anos, o médio brasileiro nunca chegou a alinhar pelos ‘citizens’, sendo emprestado aos espanhóis do Girona, antes de regressar a Inglaterra, em 2019, para assinar pelos ‘villans’.