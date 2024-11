Kompany alerta para perigos do Benfica e acredita em boa noite do Bayern

O treinador Vincent Kompany alertou hoje para os perigos do Benfica, adversário do Bayern de Munique na quarta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, mas está confiante no regresso aos triunfos dos bávaros.

"O importante é que queremos e temos de vencer o Benfica amanhã (quarta-feira). Esse é o nosso único objetivo. Temos boas hipóteses de voltar a ter uma boa noite", apontou o técnico belga, durante a conferência de imprensa de antevisão ao desafio.



O jovem treinador, de 38 anos, que chegou ao emblema bávaro esta temporada, quer voltar a ser feliz na competição mais importante de clubes da UEFA, depois dos desaires ante o Aston Villa (1-0) e FC Barcelona (4-1).



"Temos que nos concentrar em fazer o nosso melhor desempenho. É um jogo de Champions contra um adversário com muita tradição, mas confio no nosso jogo", declarou.



Sobre os comandados de Bruno Lage, Kompany advertiu para o perigo que podem causar, nomeadamente quando chegam junto da grande área.



"Eles podem ser muito perigosos. Têm um alto nível quando chegam à grande área e encontram sempre o caminho para o golo. É uma equipa perigosa, mas estamos muito confiantes de que podemos vencer o jogo", terminou.



Ausentes da receção aos 'encarnados' vão estar os lesionados Josip Stanisic, Aleksandar Pavlovic e Sacha Boey, que regressou só hoje aos treinos com a equipa, enquanto os lusos Raphäel Guerreiro e João Palhinha devem constar na ficha de jogo.



O encontro entre portugueses e germânicos, da quarta ronda da fase de liga da 'Champions', está agendado para as 20:00 (em Lisboa), na Allianz Arena, em Munique, e será dirigido pelo italiano Davide Massa.



O Benfica soma seis pontos na fase de liga da 'Champions', no 13.º lugar, com duas vitórias e uma derrota, e o Bayern Munique é 23.º, com apenas três pontos, resultantes de uma goleada ao Dínamo Zagreb (9-2), e derrotas com Aston Villa (1-0) e FC Barcelona (4-1).