Lazio vence Cagliari e está no terceiro lugar em Itália

Numa jornada em que dos primeiros classificados apenas o líder, o Nápoles, cedeu pontos, ao perder na receção à Atalanta 3-0, a Lazio não desperdiçou o fator casa, mas teve de se aplicar a fundo para ultrapassar uma equipa que luta para escapar aos lugares de baixo da tabela.



O jogo não podia ter começado melhor para a equipa romana, que, logo aos dois minutos, se adiantou através de um golo do senegalês Boulaye Dia, mas ainda permitiu o empate antes do intervalo, através de um tento anotado pelo angolano Zito Luvumbo, aos 41.



Numa altura em que a partida começava a encaminhar-se para a reta final, Mattia Zaccagni anotou o 2-1 na conversão de uma grande penalidade, aos 75.



O Cagliari mal teve tempo para esboçar uma reação, uma vez que, aos 79 minutos, sofreu um duplo revés, com as expulsões, por segundo amarelo, do colombiano Yerri Mina e do francês Michel Adopo.



Nos outros dois encontros disputados segunda-feira, o Empoli venceu 1-0 na receção ao Como, enquanto o Génova foi vencer 1-0 em casa do Parma.