LC feminina. Dinamarquesas e alemãs no caminho de Benfica e Sporting

O Benfica, que chegou aos quartos de final na última temporada, vai defrontar as dinamarquesas do Nordsjaelland na primeira ronda da Liga dos Campeões feminina de futebol, com o Sporting a defrontar as alemãs do Eintracht Frankfurt.

No Grupo 4 do caminho dos campeões, o Benfica vai encontrar o campeão dinamarquês nas meias-finais, defrontando depois as bósnias do SFK 2000 Sarajevo e o KÍ Klaksvík, das Ilhas Faroé, equipas que estão pela 22.ª temporada na prova, o que é um recorde.



No caminho das ligas, destinado a equipas que não foram campeãs nacionais, o Sporting, que regressa à "Champions" seis anos depois, vai defrontar, nas meias-finais do Grupo 4, o Eintracht Frankfurt, que defrontou o Benfica na fase de grupos na última temporada.



Caso ultrapasse o conjunto alemão, quatro vezes campeão europeu ainda como 1. FFC Frankfurt, o vice-campeão português vai defrontar as bielorrussas do FC Minsk ou as islandesas do Breidablik.



Os vencedores de cada um dos grupos juntam-se a nove equipas que ficaram isentas da primeira eliminatória, apuram-se para a ronda 2, do qual vão sair 12 conjuntos para a fase de grupos, na qual já está o campeão FC Barcelona, o Lyon, o Bayern Munique e o Chelsea.



As meias-finais da ronda 1 jogam-se em 04 de setembro, três dias antes da final e do encontro de atribuição do terceiro lugar.



A final da edição 2024/25 da Liga dos Campeões feminina vai disputar-se no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com a data ainda por definir, embora seja sempre entre 23 e 25 de maio.