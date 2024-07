Liam Rosenior sucede a Patrick Vieira no Estrasburgo

Rosenior, de 40 anos, é, na opinião do presidente do Estrasburgo, Marc Keller, “um jovem treinador, reconhecido pela capacidade de colocar as suas equipas a praticar bom futebol e a melhorar as capacidades dos seus jogadores”.



“A sua chegada permitirá ao Racing (Estrasburgo) continuar a crescer”, observou o presidente do clube francês, que terminou o campeonato da temporada passada no 13.º lugar, depois de ter entrado na esfera da BlueCo, consórcio criado para comprar o Chelsea.



Rosenior, que nas últimas duas épocas treinou o Hull City, da segunda divisão inglesa, manifestou-se “muito feliz por se juntar a um clube histórico como o Racing”, prometendo “fazer tudo para deixar orgulhosos” os adeptos do Estrasburgo.