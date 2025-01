Mbappé mudou e voltou ao melhor nível no Real Madrid

Os primeiros meses do antigo jogador do Paris Saint-Germain nos "merengues" não correram de feição ao gaulês, de 26 anos, mas no último mês e meio voltou a mostrar-se a um nível alto, com nove golos e duas assistências em 12 encontros oficiais.", começou por dizer o avançado, em conferência de imprensa.E acrescentou: "”.





O jogador explicou o que falhou desde que deixou os franceses a custo zero para rumar ao clube de Madrid, com quem tem contrato até junho de 2029: "Acho que estava a pensar demasiado em campo. Pensava em como me movimentar e se poderia ir para a zona do Vinicius ou do Rodrygo. E quando pensas muito, não consegues jogar o teu jogo", resumiu.



“A minha fase má não foi culpa do clube ou de ninguém, foi apenas minha. Mas estou aqui, já ganhei dois títulos [Supertaça Europeia e Taça Intercontinental] e temos grandes coisas pela frente. Continuo a aprender a cultura espanhola, amo a minha vida", terminou.