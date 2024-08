Mundial2030. Marrocos quer final no Estádio Hassan II

A firma norte-americana de arquitetos, que adjudicou a obra juntamente com um consórcio franco-marroquino, acrescentou que o estádio será “totalmente compatível” com as competições da FIFA e que será o maior do mundo, menciounou em comunicsdo.O financiamento para a construção foi aprovado em outubro de 2023 e o projeto será implementado numa superfície de 100 hectares em El Mansouria, na província de Benslimane, 38 quilómetros a norte de Casablanca.Em Portugal, os três estádios que irão acolher jogos do Mundial2030 serão o Estádio da Luz, o Estádio José Alvalade, ambos em Lisboa, e o Estádio do Dragão, no Porto.De resto, o Estádio da Luz - o único dos três com capacidade mínima de 60.000 lugares - irá acolher uma das meias-finais da competição, revelou em abril o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes.A oficialização da escolha de Portugal, Espanha e Marrocos como organizadores do Mundial2030 será feita em 11 de dezembro, no congresso da FIFA.