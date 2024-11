Nuno Mendes é `baixa` no PSG por entorse feita ao serviço da seleção

Os tricampeões gauleses anunciaram que o lateral português, ex-Sporting, que na quarta-feira esteve ausente do treino da equipa parisiense, tem uma entorse no tornozelo direito, contraída no último compromisso de Portugal, para a Liga das Nações, em Split, onde foi substituído ao minuto 80.



Com a lesão de Nuno Mendes são já três os jogadores lusos que foram 'vítimas' desta última interrupção para compromissos das seleções, depois das lesões do médio João Palhinha, do Bayern Munique, com uma rutura dos músculos adutores, e de Nuno Tavares, da Lazio, com uma lesão muscular na coxa esquerda.



O Paris Saint-Germain, que lidera a Ligue 1, com mais seis pontos do que o Mónaco, segundo classificado, joga na sexta-feira diante do Toulouse, para o campeonato, e visita o Bayern Munique na próxima terça-feira, em duelo da quinta jornada da Liga dos Campeões.