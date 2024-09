Palmeiras vence e aproxima-se da liderança no Brasil

O bicampeão em título entrou a ganhar no jogo da 25.ª jornada, com um golo marcado aos oito minutos pelo médio Maurício, cabendo ao jovem avançado Estêvão, de 17 anos, a nova coqueluche do "verdão", após a saída de Endrick para o Real Madrid, fixar o resultado final, aos 58.



O Palmeiras manteve-se no terceiro lugar, mas agora está a três pontos do novo comandante, o Botafogo, que, no sábado, venceu por 2-0 na receção ao Fortaleza, relegando para o segundo lugar o clube do estado do Ceará – com menos um jogo realizado -, o qual detém um ponto de vantagem sobre a equipa de Abel Ferreira.



Bragantino volta às vitórias



O Bragantino, orientado pelo português Pedro Caixinha, regressou aos triunfos no Brasileirão, após três derrotas seguidas e seis jogos sem ganhar, ao impor-se por 2-1 na receção ao Bahia, graças a um golo marcado, aos 90+6 minutos, pelo médio Gustavinho.



A formação da cidade de Bragança Paulista, que subiu à 11.ª posição, tinha inaugurado o marcador pelo defesa Douglas Mendes, aos 64 minutos, mas consentiu o empate pouco depois, aos 72, consumado pelo avançado Luciano Juba.