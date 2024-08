Paris Saint-Germain e Real Madrid com início teoricamente mais exigente

Os parisienses de Luís Enrique, nos quais jogam os portugueses Vitinha, João Neves, Danilo, Gonçalo Ramos e Nuno Mendes, e que muito têm investido para conquistar um título inédito, vão ter como principais desafios os ingleses do Manchester City, em casa, e os alemães do Bayern Munique, fora.



Apenas os oito primeiros da fase de Liga vão seguir automaticamente para os oitavos de final, enquanto as 16 equipas entre os nono e 24.º lugares vão disputar um play-off, a duas mãos, para serem encontrados os restantes oito.



A equipa francesa vai receber ainda o Atlético de Madrid e visita o Arsenal, defrontando ainda os exigentes PSV, Salzburgo, Girona e Estugarda.



O Real Madrid de Carlo Ancelotti, que procura o 16.º título, recebe o Borussia Dortund e o AC Milan, deslocando-se a casa do Liverpool, de Diogo Jota, e da Atalanta, a quem venceu na Supertaça Europeia (2-0). Vai medir igualmente forças com Salzburgo, Lille, Estugarda e Brest.



Quanto aos outros tradicionais candidatos, o FC Barcelona, agora liderado pelo alemão Hansi Flick, recebe o Bayern Munique e a Atalanta e será igualmente testado em casa do Dortmund e do Benfica.



Já o Liverpool, agora comandado pelo neerlandês Arne Slot, defronta ante o seu público Real Madrid e Bayer Leverkusen e terá testes exigentes em Leipzig e no reduto do AC Milan, de Rafael Leão, enquanto o Bayern Munique, que também mudou de treinador, agora com o belga Vicent Kompany, tem tarefa facilitada, sobressaindo a receção ao PSG e ao Benfica, deslocando-se a Barcelona.



Quanto às formações lusas, o campeão Sporting e o 'vice' Benfica tiveram diferentes sortes, com os ‘leões’ a terem, teoricamente, um sorteio mais favorável, recebendo Manchester City, Arsenal, Lille e Bolonha e visitando Leipzig, Club Brugge, PSV e Sturm Graz.



Já o Benfica, joga na Luz com FC Barcelona, Atlético de Madrid, Bolonha e Feyenoord, deslocando-se aos recintos de Bayern Munique, Juventus, Estrela Vermelha e Mónaco, num conjunto de equipas em que seis já foram campeãs da Europa.



Segundo simulações da UEFA, 17,1 pontos podem garantir o apuramento até ao oitavo lugar, enquanto para o top-24, com direito a play-off, devem bastar duas vitórias e outros tantos empates (7,6).



Pela primeira vez na fase final desta prova, cujas datas e horários serão divulgados somente no sábado, surgiram os nomes dos espanhóis do Girona e dos eslovacos do Slovan Bratislava.



A nova era da Liga dos Campeões, com aumento do quadro competitivo, de 32 para 36 equipas, sem fase de grupos e com mais duelos entre os principais clubes, começa em 17 de setembro e prolonga-se até ao final de janeiro.



A final da ‘champions’ disputa-se em 31 de maio de 2025, na Allianz Arena, em Munique, Alemanha.