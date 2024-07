Pedro Gonçalves leva Angola à conquista da Taça Cosafa, 20 anos depois

Num encontro com claro domínio dos angolanos, Pedro, aos 12 minutos, Depú, aos 44, na conversão de uma grande penalidade, Vidinho, aos 58 e 67, Keliano, aos 70, marcaram para os 'Palancas Negras', que ficaram em superioridade numérica a partir dos 67, com a expulsão de Kamberipa.



Esta foi a primeira vez na história da competição que uma equipa marcou cinco golos na final.



Angola reergueu este troféu, depois de já o ter conquistado em 1999, 2001 e 2004.



No final do jogo, o selecionador Pedro Gonçalves manifestou-se orgulhoso por devolver o título aos angolanos: "Foi, de facto, um grande resultado, foi histórico, por isso estou tão orgulhoso da equipa, dos meus rapazes e de todo futebol de Angola. Para mim, é difícil expressar o que estou a sentir".



"A Namíbia tem uma grande equipa e o seu treinador tem feito um grande trabalho em prol desta seleção. Estamos felizes pelo objetivo alcançado", vincou o português.



Igualmente após a final, o defesa Vidinho mostrou-se feliz pelo triunfo, dedicando o triunfo aos angolanos.



"Dedicamos esta vitória ao nosso povo, pois estávamos há muito tempo sem conquistar este troféu e, por isso, agradecemos a todos os angolanos pelo apoio e é a eles que queremos apresentar o troféu, e com eles festejar pelo triunfo alcançado", vincou.



Do lado contrário, o selecionador namibiano, Collin Benjamin, assumiu-se surpreso pelo resultado.



"Não esperava este resultado, porque não foi o jogo que nós planeámos, mas ainda assim, sinto muito orgulho dos meus rapazes. Quando sofremos os dois primeiros golos, o cansaço começou a tomar conta de nós e cometemos erros fatais, mas agora temos de levantar a cabeça e continuar a caminhar", lamentou o técnico.



Com o seu quarto título, Angola sucedeu no historial da competição à Zâmbia, recordista de vitórias, com sete, mais uma do que o Zimbabué e mais duas do que a África do Sul, enquanto a Namíbia conta um troféu.