Pepa vai treinar treinar o Sport da Serie B do Brasil

”, pode ler-se no site oficial do emblema de Recife.O antigo técnico de Sanjoanense, Feirense, Moreirense, Tondela, Paços de Ferreira e Vitória de Guimarães estava sem clube desde que deixou o Al Ahli, do Qatar, em 9 de abril.No "leão da ilha", atual sétimo colocado no campeonato, Pepa vai contar na equipa técnica com o analista Pedro Azevedo, os adjuntos Samuel Correia e Hugo Silva e o preparador físico Pedro Oliveira.Na primeira passagem pelo Brasil, ao leme do Cruzeiro, obteve apenas sete triunfos em 25 encontros.