Raya elogia Sporting mas espera que o Arsenal dificulte a vida aos leões

David Raya, guarda-redes do Arsenal, foi o escolhido para a antevisão de partida frente ao Sporting e o espanhol espera um jogo complicado em Alvalade, mas revela que a formação do norte de Londres está focada em realizar uma grande exibição.



"O Sporting tem uma excelente equipa, venceram o (Manchester) City, já marcaram muitos golos, mas estamos aqui para conquistar pontos. Estamos confiantes e queremos ganhar os três pontos. Ambas as equipas estão em boa forma, mas estamos focados no nosso futebol e queremos dificultar a vida ao Sporting. Sabemos que houve uma troca de treinador, com a saída de Ruben Amorim, mas estudámo-los bem", admitiu.



Em relação ao momento de Viktor Gyökeres, David Raya reconhece que a equipa está de sobreaviso com as características do avançado sueco.



"Sabemos que é um jogador de topo mundial, quais os seus pontos fortes e que marca muitos golos vindo de trás. Estamos cientes disso, mas iremos trabalhar para sermos sólidos defensivamente de maneira a não sofrermos golos, o que é sempre uma grande motivação para um guarda-redes", afirmou.



Na temporada passada, David Raya destacou-se nos oitavos de final da Liga dos Campeões, na eliminatória diante do FC Porto, no encontro do Emirates, sendo decisivo no desempate por grandes penalidades. "Defendi dois penáltis. Foi bom. Tenho boas memórias dessa partida", indicou.



Os 'leões' seguem no segundo posto da fase de liga da Liga dos Campeões de 2024/25, com 10 pontos, e recebem na terça-feira o Arsenal, 12.º da geral, com sete pontos, em jogo da quinta jornada da prova, no estádio José Alvalade, com início às 20:00 e arbitragem do polaco Szymon Marciniak.