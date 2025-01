Real Madrid goleia com bis de Mbappé e ascende à liderança em Espanha

O francês Kylian Mbappé, com um ‘bis’, assinou uma das melhores exibições desde que chegou ao campeão espanhol no inicio da temporada e lançou o Real para o comando da La Liga, com dois pontos de vantagem sobre o Atlético Madrid, agora segundo, que no sábado perdeu no campo do Leganés (1-0).



A lutar pela manutenção (15.º posto, três pontos acima da zona descida), o Las Palmas ainda este em vantagem na partida, com um golo do internacional português Fábio Silva logo no primeiro minuto.



Mbappé marcou aos 18 minutos, de grande penalidade, e aos 36, com capitão Lucas Vásquez, aos 33, e o brasileiro Rodrygo, aos 57, a aumentarem a diferença.



Num encontro em que o Real Madrid ainda teve três golos anulados pelo VAR, o Las Palmas acabou reduzido a 10 unidades, por expulsão de Benito Ramírez, aos 64 minutos, com vermelho direto.



Também hoje, o Athletic Bilbau 'colou-se' ao FC Barcelona no terceiro lugar, a sete pontos do líder, com um triunfo em Vigo sobre o Celta, por 2-1, com golos de Alex Berenguer e Dani Vivian.



No sábado, os catalães empataram no campo do Getafe (1-1).