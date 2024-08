Rennes vence Lyon de forma expressiva, Auxerre surpreende Nice

Golos de Bourigeaud, aos 19 minutos, Gouiri, aos 21, e Meister, aos 90+1, deram o triunfo ao Stade Rennais no arranque da Ligue 1, com o Lyon, que a certo ponto em 2023/24 andava pelos lugares de descida, a voltar a entrar em falso na campanha.



O guarda-redes português Anthony Lopes, capitão e há 10 anos habitual titular na baliza do Lyon, foi hoje suplente não utilizado.



O Rennes juntou-se, assim, a um grupo de equipas que venceram na primeira jornada – o campeão Paris Saint-Germain, o Marselha, o Lille, o Auxerre, o Mónaco e o Lens.



Antes, o campeão do segundo escalão, o Auxerre, bateu em casa o Nice por 2-1, e até começou a perder, por golo de Cho, aos 21 minutos, anulado aos 44 por Raveloson, antes de consumarem a reviravolta no quarto minuto de descontos, por Coulibaly.



Com o português David Pereira da Costa em campo a partir dos 65 minutos, o Lens foi a casa do Angers vencer por 1-0, graças a um tento de Said, aos 28.



Montpellier e Estrasburgo empataram a uma bola, enquanto Toulouse e Nantes não saíram do nulo na primeira jornada da época 2024/25.