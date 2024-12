Treinador Gary O’Neil deixa o comando do Wolverhampton

Com apenas dois triunfos em 16 jornadas na Premier League, os ‘wolves’ ocupam o 19.º e penúltimo lugar, depois de no sábado terem perdido em casa diante do Ipswich, por 2-1, com o golo decisivo a ser apontado aos 90+4 minutos, naquele que foi o 12.º desaire na prova.



Gary O’Neil, de 41 anos, estava no cargo há 16 meses, tendo substituído o espanhol Julen Lopetegui no início da época 2023/24 e conduzido a equipa ao 14.º posto do campeonato.



O Wolverhampton, que tem o pior registo defensivo da Premier League, com 40 golos sofridos, conta no plantel com seis jogadores portugueses: o guarda-redes José Sá, os defesas Nélson Semedo e Toti Gomes, e os avançados Carlos Borges, Rodrigo Gomes e Gonçalo Guedes.