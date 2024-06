Vitória estreia-se fora na Liga Conferência Europa

Ao contrário do que o sorteio de quarta-feira ditou, o emblema minhoto começa a segunda pré-eliminatória com a visita ao Floriana, em Malta, ou ao Tre Penne, em San Marino, em 25 de julho, e cumpre o primeiro jogo oficial da época no Estádio D. Afonso Henriques na segunda mão, em 1 de agosto.O regulamento da UEFA determina que, em caso de haver um jogo para a Liga Europa e outro para a Liga Conferência Europa num raio de 50 quilómetros, o clube detentor de troféus ou com melhor classificação no seu campeonato mantém a condição de anfitrião.