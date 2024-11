Vitória tenta terceira vitória na Liga Conferência

A equipa portuguesa, que venceu na estreia os eslovenos do Celje (3-1) e depois os suecos do Djurgarden (2-1), é quinta classificada, com seis pontos e 5-2 em golos marcados e sofridos, primeiro critério de desempate a seguir aos pontos.



Rui Borges, o comandante da caravana conquistadora pela Europa, tem alterado a equipa nos jogos europeus. Miguel Maga e Alberto Baio foram os donos das laterais no último jogo europeu, na Suécia, e deram uma boa resposta para serem novamente opções. Jorge Fernandes e Gustavo Silva estão recuperados de lesão, mas dificilmente serão opções no onze inicial.





Os 26 jogadores já utilizados nesta temporada mostram a profundidade do plantel vitoriano. A gestão de Rui Borges tem primado, maioritariamente, pela rotatividade e o que é certo é que os intervenientes chamados a jogo têm dado conta do assunto.





Na antevisão da partida o técnico dos vitorianos frisou: "Os nove pontos podem garantir-nos o p'lay-off', no mínimo. Queremos manter os bons resultados na competição. Temos os adeptos do nosso lado, o que é importante. Respeitamos o adversário, independentemente dos resultados que traz dos últimos jogos", afirmou.





O momento do Mlada Boleslav também não é o melhor. Depois do quinto lugar na Liga da República Checa na temporada passada, a equipa é décima nesta época. As duas vitórias nos últimos dois jogos dão algum alento, mas o cenário que antecedeu esses dois resultados era desastroso: oito jogos sem vencer.





Nesta edição da Conference League, a equipa só sabe o que é perder e ainda nem sequer conseguiu marcar - em jogos diante equipas de nível inferior ao Vitória SC.



O jogo de hoje entre Vitória de Guimarães e Mladá Boleslav, que entrou na fase de liga da Liga Conferência proveniente das pré-eliminatórias, tem início marcado para as 20h00 no Estádio D. Afonso Henriques, com arbitragem do polaco Pawel Raczkowski.