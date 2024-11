Alverca marca quatro golos na primeira parte e ultrapassa Vizela na tabela da II Liga

Andrezinho, logo aos três minutos, colocou os ribatejanos na frente do marcador, e o Vizela respondeu pouco depois, aos 11, por Miguel Tavares. A equipa da casa revelar-se-ia mais forte no restante período inicial e até ao intervalo ainda marcaria por mais três vezes, através de dois golos de Diogo Martins e uma finalização certeira de Anthony Carter. Perto do final, Angel Bastunov reduziu, mas não evitou a derrota dos minhotos, que estreavam novo treinador, o espanhol Simón Lamas.



A equipa da casa protagonizou uma melhor entrada em jogo e com apenas três minutos disputados, um cruzamento tirado pela direita, seguido de abordagem deficiente de um dos defensores visitantes permitiu que Andrezinho se colocasse em situação privilegiada e inaugurasse o marcador.



O Vizela conseguiu reagir praticamente de imediato e aos 11 minutos igualou a partida através de iniciativa individual e diagonal para remate bem colocado por Miguel Tavares. No entanto, depressa o Alverca recuperou o controlo da partida e também do marcador.



Diogo Martins assumiu papel de protagonista e no espaço de apenas dois minutos transformou a igualdade numa confortável vantagem de dois golos para o conjunto da casa: primeiro, aos 23 minutos, converteu em golo um contra-ataque conduzido em velocidade por Brenner Lucas.



Logo a seguir, ao minuto 25, Diogo Martins alcançou o ‘bis’ ao aparecer na passada e em posição central para corresponder a passe preciso de Miguel Pires, dando ênfase à primeira parte dos ribatejanos.



Motivado por uma primeira parte dominante e eficaz, o Alverca ainda aumentou distâncias aos 40 minutos tirando proveito de uma transição veloz e assistência de Andrezinho para a concretização fácil de Anthony Carter.



A segunda parte foi menos movimentada, o Alverca baixou o ritmo relativamente ao período inicial, mas o Vizela apenas conseguiu aproximar-se no resultado à entrada para o último quarto de hora da partida com uma boa movimentação de Angel Bastunov, que ultrapassou um opositor antes de atirar certeiro para o 4-2 final.



O resultado ditou uma ultrapassagem na classificação, com o Alverca a saltar para o oitavo lugar, com 15 pontos, deixando para trás o Vizela, que mantém os 13 pontos e ocupa o 12.º posto.





Jogo no Complexo Desportivo do FC Alverca, em Alverca do Ribatejo.