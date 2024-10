Alverca resolve na segunda parte e afasta Pêro Pinheiro da Taça de Portugal

Golos de Anthony Carter, Éber Bessa e Harramiz Soares na segunda parte garantiram o triunfo do Alverca sobre o Pêro Pinheiro, apurando os ribatejanos para a quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol.



A formação do Alverca foi bastante superior na primeira parte, mas mostrou-se algo perdulária no momento de finalizar, tendo acertado por duas vezes nos postes da baliza dos forasteiros, em dois cabeceamentos protagonizados por Anthony Carter e Sema Velazquez.



Na segunda parte, o Pêro Pinheiro foi aguentando o nulo no marcador, mas, ao minuto 54, o Alverca conseguiu abrir o ativo, através de um golo de Anthony Carter, aproveitando uma sobra de bola na pequena área para encostar de pé direito para a baliza.



Após ter marcado os dois golos do Alverca no empate da última jornada da II Liga, frente ao Penafiel (2-2), o avançado australiano fez o quinto golo na temporada com a camisola dos ribatejanos.



Em vantagem, o Alverca voltou à carga e Éber Bessa ampliou o marcador para a formação de Vasco Botelho da Costa, aos 65 minutos, através de um bom golpe de cabeça, na sequência de um canto cobrado por Andrezinho.



No último minuto da etapa complementar, Harramiz Soares desviou de cabeça na grande área para o 3-0, na sequência de um bom cruzamento de Wilson Eduardo.



Jogo no Complexo Desportivo de Alverca.



Alverca – Pêro Pinheiro, 3-0.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, Anthony Carter, 54 minutos.



2-0, Éber Bessa, 65.



3-0 Harramiz Soares, 90.



Equipas:



- Alverca: Pedro Silva, Miguel Pires (David Bruno, 75), Sema Velazquez, Paulo Eduardo (Iago Mendonça, 78), Thauan Lara, Pedro Bicalho, Eduardo Ageu, Andrezinho (Shinga, 78), Brenner Lucas (Éber Bessa, 60), Anthony Carter (Harramiz Soares, 75) e Wilson Eduardo.



(Suplentes: Cristian, Iago Mendonça, Éber Bessa, Luís Miguel, Harramiz Soares, David Bruno, Ricardo Dias, Mateus Sarará e Shinga).



Treinador: Vasco Botelho da Costa.



- Pêro Pinheiro: Tomás Foles, João Cortêz, Vado Kitenga, Amir Sheikholeslami, Miguel Junqueira (Rafael Viana, 66), Matias Mariano (Palhinha, 82), Gonçalo Cuco (Leo, 50), Rodrigo Diogo, Bernardo Rodrigues (Patrick, 82), Guilherme Machado e Diogo Baião (Arter, 66).



(Suplentes: Diogo, Palhinha, Arter, Rafael Viana, Leandro Tipote, Zé, Patrick, Leo e Ameixa).



Treinador: Paulo Jorge Bento.



Árbitro: Luís Filipe (AF Lisboa).



Ação Disciplinar: Cartão amarelo para Vado Kitenga (45), Gonçalo Cuco (46), Harramiz (77) e Eduardo Ageu (87).



Assistência: Cerca de 700 espetadores.