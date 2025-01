Amine e Fábio Ronaldo rumam ao Estrela da Amadora no negócio de André Luiz

Após o anúncio da transferência do dianteiro André Luiz, ao início da tarde, o Estrela da Amadora começou por oficializar a chegada de Fábio Ronaldo, cujo contrato dura até 2028, ‘herdando’ a camisola ‘7’ que pertencia ao brasileiro que rumou ao Rio Ave.



Pouco depois, também através das redes sociais, o conjunto ‘tricolor’ confirmou o duo proveniente de Vila do Conde, com o centrocampista Amine a vestir a camisola '6' dos amadorenses, num vínculo válido até 2026.



Fábio Ronaldo, de 23 anos, abandonou o Rio Ave, clube a que chegou ainda enquanto juvenil, depois de quatro temporadas ao serviço da equipa principal, contabilizando no total 105 encontros pelos vila-condenses, com seis golos apontados neste período.



Por outro lado, Amine Oudrhiri, de 32 anos, ingressou no Rio Ave há três anos, com um total de 79 partidas e um golo, tendo passado também por Farense, Leixões e Lusitano de Vila Real de Santo António, tal como os franceses Sedan, Arles-Avignon, Nantes, Red Star e RCF Paris.



O Estrela da Amadora ocupa atualmente o 14.º posto da I Liga portuguesa de futebol, com 16 pontos, ao passo que o Rio Ave figura na 12.ª posição da mesma competição.