Benfica B vence Desportivo de Chaves com golo de Gustavo Varela aos 84 minutos

O único golo da equipa treinada por Nélson Veríssimo foi apontado aos 84 minutos, pelo avançado Gustavo Varela, jogador que começou o encontro no banco de suplentes e substituiu José Melro já no decorrer da segunda parte.



Os benfiquistas entraram melhor no jogo e ameaçaram marcar, aos 11 minutos, por intermédio de Hugo Félix, que só não festejou o golo devido a defesa de Vozinha, que ainda viu a bola embater no ferro da baliza.



Depois de uma primeira parte com poucas ocasiões de golo, o segundo tempo teve mais emoção com ambas as equipas a criarem perigo junto das balizas. Aos 53 minutos, o Chaves foi o primeiro a ameaçar através de um cabeceamento de André Ricardo, que o guardião André Gomes defendeu.



Do lado do Benfica, Hugo Félix, Nuno Félix e Kiko também dispuseram de oportunidades para desfazer o nulo, mas a eficácia não foi a melhor. Igual resultado tiveram os remates dos flavienses Leandro Sanca e Bruno Rodrigues, aos 79 e 80 minutos.



Aos 83, o benfiquista Leandro Santos só não pôs a sua equipa na frente porque a bola embateu na trave. Foi o prenúncio para o golo apontado no minuto seguinte por Gustavo Varela, que respondeu num desvio com o ombro a um cruzamento de Kiko, fazendo o 1-0 final.



Com a conquista dos três pontos, as ‘águias’ somam agora 16 e seguraram a segunda posição, enquanto o Chaves, com oito pontos, ocupa o 12.º lugar.