Campelos espera bom jogo entre AVS confiante e Santa moralizado

“A vitória traz sempre confiança e foi muito importante, sabendo que nem tudo está bem ou errado. Estamos confiantes e motivados, contra um adversário moralizado e que tem demonstrado muita qualidade”, disse Campelos, na conferência de antevisão ao jogo de sábado nos Açores.



O técnico da formação nortenha prosseguiu nos elogios ao Santa Clara, afirmando tratar-se de “uma equipa bem trabalhada e competitiva”, com “jogadores experientes, de qualidade, alguns acima da média”, antecipando “um bom jogo”.



Campelos disse ser necessário ao AVS estar no seu melhor para levar de vencida “uma equipa com alas bastante rápidos”, contendo-se, depois, na análise a um adversário que venceu os dois jogos como visitante e apenas perdeu na receção ao FC Porto, para não revelar a estratégia.



O treinador do AVS regozijou-se, por outro lado, por conseguir à quarta jornada completar a ficha de jogo, após castigos e a entrada de novos elementos. O mercado fecha na segunda-feira, mas, nas Aves, ainda são esperados mais três reforços, pelo menos.



Campelos lembrou as adaptações no ‘onze’ e elogiou a aplicação dos eleitos, sem deixar de reconhecer que a lesão de Lucas Moura (vai ser operado na segunda-feira ao ombro e terá largos meses de recuperação pela frente) abre as portas a mais um guarda-redes e que, “na zona de avançados, a equipa está deficitária” só com Nenê e Granada.



“Estou em crer que até segunda-feira ainda possa chegar alguém”, sintetizou o técnico, que também conta reforçar o meio-campo defensivo.



O reforço Kamate e os repetentes Fernando Fonseca e Luís Silva, que já cumpriram os três jogos do castigo que transitou da época passada, estão disponíveis para seguir viagem rumo a Ponta Delgada, numa lista que não contempla, além do citado Ricardo Moura, Vasco Lopes.



O AVS, 10.º na tabela, com quatro pontos, defronta o Santa Clara, que é quinto classificado, com seis, no estádio de São Miguel, nos Açores, no sábado, às 14:30 locais (15:30 em Lisboa), num jogo que terá arbitragem de Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.