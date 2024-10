Chaves em inferioridade elimina Lusitânia de Lourosa e avança na Taça de Portugal

Rúben Pina inaugurou o marcador em Trás-os-Montes, aos 68 minutos, e Paulo Victor ‘carimbou’ o segundo do Desportivo de Chaves, da II Liga portuguesa, aos 81, no encontro da terceira eliminatória da ‘prova rainha’, frente ao Lusitânia de Lourosa, da Liga 3, que se despediu da competição.



O primeiro tempo, estatisticamente equilibrado, acabou por ficar marcado pela expulsão de Júnior Pius, aos 40 minutos, que viu o segundo amarelo após entrada dura sobre Goba Zapka na entrada da área transmontana.



Apesar de o Desportivo de Chaves ter ficado reduzido a dez elementos, com o médio Roan Wilson a recuar à linha defensiva, a partida prosseguiu com a mesma ‘toada', a baixo ritmo e sem grande trabalho para os guarda-redes.



Já na etapa complementar, o Lusitânia de Lourosa soube tirar partido da inferioridade numérica do adversário e empenhou esforços no ataque, obrigando os transmontanos a recuar à defesa.



Contudo, foram mesmo os visitados a inaugurar o marcador, aos 68: depois de o central Dylan ter hesitado, Paul Ayongo recuperou a bola e conduziu-a pela ala direita até à área dos ‘lusitanistas’, onde cruzou para Rúben Pina que, depois de ter rematado à figura, na recarga, não falhou o objetivo.



De confiança renovada, os transmontanos aumentaram a vantagem, aos 81, novamente de contra-ataque, depois de Paulo Victor ter ganhado a bola, combinado com Aarón e ter conseguido ficar isolado na frente de ataque, acabando por vencer o ‘um para um’ com Ricardo Moura.







Jogo no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves.



Desportivo de Chaves – Lusitânia de Lourosa, 2-0.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, Rúben Pina, 68 minutos.



2-0, Paulo Victor, 81.



Equipas:



- Desportivo de Chaves: Rodrigo, Carraça, Bruno Rodrigues, Júnior Pius, Kiko, Pelágio (Tiba, 39), Roan Wilson, Rui Gomes (Tounkara, 46), André Ricardo (Aarón, 76), Rúben Pina (Pedro Pinho, 88) e Paul Ayongo (Paulo Victor, 76).



(Suplentes: Vozinha, Aarón, Paulo Victor, Pedro Pinho, Ktatau, Kusso, Tiago Almeida, Tiba e Tounkara).



Treinador: Marco Alves.



- Lusitânia de Lourosa: Ricardo Moura, Nhayson, Valente, Dylan, Jota Oliveira (Cerveira, 83), Renato, Henrique (Lucas Villela, 71), Diogo Pereira (João Vasco, 55), Sérgio Ribeiro (Diogo Castro, 83), Goba Zakpa e Miguel Pereira.



(Suplentes: Cioletti, Silvério, Lucas Villela, Rui Faria, João Vasco, Bruno Faria, Mesquita, Cerveira e Diogo Castro).



Treinador: Pedro Miguel.



Árbitro: Anzhony Rodrigues (AF Madeira).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Júnior Pius (21 e 40), Diogo Pereira (46), Henrique (51), Sérgio Ribeiro (75) e Lucas Villela (90+5). Cartão vermelho por acumulação de cartões amarelos para Júnior Pius (40).



Assistência: 1.073 espetadores.