Daniel Ramos diz que AVS vai tentar provocar instabilidade no Vitória

"Mentiria se dissesse que não vou procurar a instabilidade no Vitória, faz parte do lado estratégico. Agora se vai acontecer, não sei", disse Daniel Ramos, na conferência de antevisão, seguinte à primeira vitória conseguida à frente da equipa, na jornada anterior, diante do Gil Vicente (1-0).



O técnico não escondeu que foi "diferente" voltar ao trabalho após a equipa ter conseguido algo que "procurava há algum tempo".



"A vitória traz felicidade e ao grupo trabalho um reforço. Vejo um grupo muito aplicado, a querer trabalhar e fazer. Eles já mereciam", sublinhou o técnico, apontando baterias ao Vitória, sem valorizar os oito jogos seguidos sem vencer.



"Sabemos que irá ser um jogo difícil, independentemente de o Vitória estar há oito jogos sem ganhar. Também estávamos e o Gil Vicente não perdia, e aconteceu. Vamos ter de utilizar as nossas estratégias para conseguirmos o nosso resultado", afirmou.



Daniel Ramos fez mira ao "período de reestruturação dos plantéis", para explicar os seus cuidados nesta visita a Guimarães.



"Os 'onzes' não são os mesmos, há mudança também de treinador no Vitória, jogar no Afonso Henriques é extremamente complicado, já para não dizer que o Vitória só perdeu um jogo em casa. Vai haver grande exigência, e só temos de estar preparados para aquilo que o jogo dá", referiu.



O AVS oficializou hoje o avançado Gerson Rodrigues, internacional luxemburguês, mas Daniel Ramos evitou falar em plantel fechado, preferindo esperar por terça-feira, sem deixar de explicar o que pretende dos jogadores que chegaram ao clube.



"O importante é que cada um, ao seu jeito, contribua do ponto de vista individual em prol do coletivo", concluiu, admitindo que Tomás Tavares está a ser equacionado para render Fernando Fonseca, que cumpre castigo.



Além do defesa direito, também não são opção para o jogo de Guimarães Simão Bertelli, Eric Veiga e Aburjania, todos por lesão. Kiki Afonso está em dúvida.



O AVS, no 15.º lugar, com 18 pontos, defronta o Vitória, sétimo da classificação, com 26, no estádio D. Afonso Henriques, no sábado, às 20:30, num jogo com arbitragem de Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.