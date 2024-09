Desportivo de Chaves vence Limianos com dois autogolos e segue em frente na Taça

Depois do ‘nulo’ ao intervalo, a equipa da II Liga portuguesa adiantou-se no ‘marcador’ aos 64, num desvio de Vasco Costa lança minhoto para a própria baliza, e desfez as dúvidas quanto ao vencedor do jogo da segunda eliminatória da prova ‘rainha’ aos 90+2, num cabeceamento de Luís Pimenta a ‘trair’ o guarda-redes Bruno Carvalho.



Sétima classificada da Série A do Campeonato de Portugal, a formação de Ponte de Lima mostrou-se ‘atrevida’ no primeiro quarto de hora, em remates de Paulinho, aos quatro minutos, e de Reko Silva, aos 12, para defesas apertadas de Rodrigo.



Pronta na resposta às tentativas minhotas, num remate de André Ricardo, aos cinco, e num cabeceamento de Wellington, aos 14, a equipa transmontana assumiu a iniciativa a partir do minuto 15 e ameaçou de novo por Wellington, aos 21, antes de o encontro ‘arrefecer’ a partir da meia hora.



Na segunda parte, Rui Gomes esteve perto do golo para os flavienses, aos 57 minutos, e Paulinho para os minhotos, aos 58, antes de Vasco Costa, ponta de lança do Limianos, atirar para o fundo das próprias redes, aos 64, num lance com muitos jogadores na área.



Em desvantagem, a equipa anfitriã lançou-se para o ataque em busca da igualdade e ameaçou marcar por Diogo Gonçalves, aos 71, antes de perder ‘energia’ nos 10 minutos finais e ver a equipa ‘azul-grená’, 13.ª do segundo escalão, sentenciar o duelo, num lance ao primeiro poste em que Luís Pimenta se antecipou a Ayongo, mas cabeceou para o fundo das próprias redes.