Dylan Nandín reforça ataque do Arouca por empréstimo com opção de compra

O avançado uruguaio Dylan Nandín reforça o ataque do Arouca, num negócio por empréstimo do Racing de Montevideu até ao final da época, que contempla uma opção de compra definitiva para o emblema da I Liga portuguesa de futebol.

O ponta de lança, de 22 anos, chega ao futebol português após ter apontado 13 golos nas 45 partidas que disputou em 2024, entre campeonato e Taça Sul-americana, tendo sido o melhor marcador do clube uruguaio.



O internacional sub-23 pela seleção 'celeste' tinha anteriormente representado o CA Cerro desde 2020, quando se estreou no futebol profissional, e terá agora a sua primeira experiência fora do país sul-americano.



O primeiro reforço do defeso, depois de já terem rescindido Ivo Rodrigues, Mateus Quaresma, Thiago Rodrigues e Vitinho, terá a missão de suprir os défices de produtividade pelos quais o Arouca tem passado, numa altura em que tem apenas 13 golos marcados no campeonato.



Nandín irá envergar o número 23 e tem, para já, a concorrência de Güven Yalçin, Henrique Araújo e Uladzislau Marozau na frente de ataque.



O Arouca, 15.º classificado da I Liga, regressa à competição em 18 de janeiro, quando se desloca ao Estádio D. Afonso Henriques para defrontar o Vitória de Guimarães, em partida da 18.ª jornada.