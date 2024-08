E. Amadora quer travar início de sonho do Famalicão

O Estrela da Amadora procura fazer valer o relevante fator casa na Reboleira, diante de um Famalicão que demonstrou frente ao Benfica que os reforços não são pura teoria.





Nos tricolores depois da demonstração de organização e equilíbrio no Municipal de Braga, fará todo o sentido que o treinador Filipe Martins mantenha o mesmo "onze" apresentado no Minho.





Apenas com Tiago Ferreira fora das contas devido a uma lesão no joelho, o técnico dos estrelistas tem na excelente entrada em campo de Nani uma excelente notícia ao nível da profundidade de opções, sem esquecer, claro, o conhecimento do fiável Léo Cordeiro e o virtuosismo de Alan Ruiz.





Do lado minhoto, também não se perspetivam mexidas revolucionárias, mas uma baixa de peso e o fim de uma era na baliza famalicense estão confirmadas com a transferência de Luiz Júnior. De resto, Armando Evangelista confirmou a presença de três guarda-redes na convocatória, faltando saber qual deles merece a confiança do técnico: Ivan Zlobin, Hugo Cunha ou Gabriel Cabral.





O jogo terá arbitragem de Bruno Vieira.