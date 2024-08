Estrela da Amadora contrata defesa central francês Till Cissokho

Till Cissokho, de 24 anos, assinou contrato com os amadorenses por duas épocas, até 2026, após ter passado as derradeiras três temporadas ao serviço do clube gaulês, no qual fez três golos em 101 jogos, numa carreira que também passou pelos austríacos do Austria Lustenau e pelos franceses Clermont e Bordéus, no qual efetuou a formação.



O treinador Filipe Martins já tinha frisado, na conferência de imprensa de antevisão ao desaire com o Famalicão (3-0), que os estrelistas ainda necessitavam de um central no plantel, colmatando assim o setor nos derradeiros dias do mercado de transferências.



O imponente defesa, com dois metros e 88 quilos, junta-se aos guarda-redes Francisco Meixedo e Marko Gudzulic, aos defesas Juan Mina, Danilo Veiga, Ferro e Issiar Dramé, aos médios Daniel Cabral, Alan Ruiz, Paulo Moreira e Daniel Carvalho e aos avançados André Luiz, Nani, Paulo Vítor, Petterson Novaes e Tiago Ferreira na lista dos reforços.



Por outro lado, saíram do clube os guarda-redes António Filipe e Dida, os defesas Jean Felipe, Hevertton Santos, Johnstone Omurwa, Kialonda Gaspar, Pedro Mendes, Lucão, Mansur, Shinga e João Reis, os centrocampistas Aloísio Souza e Pedro Sá e também os avançados Capita, Luan Farias e Ronaldo Tavares, este último apenas por empréstimo.



O Estrela da Amadora, no 13.º lugar, com um ponto, visita o Benfica, oitavo, com três, no sábado, pelas 20:30, no Estádio da Luz, em Lisboa, para a terceira jornada da I Liga de futebol, que contará com arbitragem de Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.