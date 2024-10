Estrela da Amadora recupera de desvantagem e vence Anadia no prolongamento

O Anadia colocou-se em vantagem com um golo de Yan Maranhão, aos 24 minutos, mas o Estrela da Amadora chegou ao empate com um autogolo de Luís Gaio, aos 90 minutos, confirmando a reviravolta no marcador no prolongamento, com golos de Rodrigo Pinho (93) e André Luiz (117).



A equipa comandada por José Faria foi quem deu o primeiro sinal de perigo, aos cinco minutos, quando Kikas fugiu à defesa da Anadia para rematar cruzado já dentro da área, com a bola a sair ao lado da baliza.



No entanto, foi o Anadia quem acabou por inaugurar o marcador, quando Yan Maranhão foi derrubado na área por Igor Jesus, com o avançado brasileiro a converter a respetiva grande penalidade, aos 24 minutos.



Perto do final do tempo regulamentar, o Estrela da Amadora chegou ao empate num lance de insistência, com Luís Gaio a introduzir a bola na própria baliza, aos 90 minutos.



No prolongamento, o Estrela da Amadora alcançou a reviravolta no marcador e o respetivo triunfo com um golo de Rodrigo Pinho, aos 93 minutos.



O Estrela da Amadora ainda ficou reduzido a dez unidades quando Miguel Lopes saiu lesionado do terreno de jogo, numa altura em que a equipa comandada por José Faria já tinha esgotado as substituições, aos 98 minutos.



Os visitantes acabaram por confirmar a vitória num lance de contra-ataque, concluído por André Luiz, aos 117 minutos, depois de passar por vários adversários e bater o guarda-redes Miguel Santos.







Jogo no Estádio Municipal Engenheiro Sílvio Henriques Cerveira, em Anadia



Anadia-Estrela da Amadora: 1-3 (após prolongamento)



Ao intervalo: 1-0



No final do tempo regulamentar: 1-1



No final da primeira parte do prolongamento: 1-2







Marcadores:



1-0, Yan Maranhão, aos 24 minutos, de grande penalidade.



1-1, Luís Gaio, 90, na própria baliza.



1-2, Rodrigo Pinho, 93.



1-3, André Luis, 117.







Equipas:



- Anadia: Miguel Santos, Rui Silva, Pedro Casagrande, Nuca, Luís Gaio, João Lucas, Diogo Izata (Moisés Conceição, 54), Jean Sinisterra (David Teles, 65), Daniel Carvalho (Zimbabwe, 54), Erivaldo (Rodrigo Mathiola, 65) e Yan Maranhão (Hassan, 82).



(Suplentes: Nathiel, Hassan, David Teles, André Mendy, Moisés Conceição, Rodrigo Mathiola, Patrick, Zimbabwe e Ulisses).



Treinador: Pedro Alegre.







- Estrela da Amadora: Francisco Meixedo, Diogo Travassos (Leonel Bucca, 46), Ferro, Miguel Lopes, Rúben Lima (André Luiz, 56), Nilton Varela (Paulo Moreira, 80), Léo Cordeiro (Caio Santana, 91), Igor Jesus (Danilo Veiga, 46), Nani (Rodrigo Pinho, 56), Petterson e Kikas.



(Suplentes: Marko Gudzulic, Danilo Veiga, Georgii Tunguliiadi, Till Cissokho, Leonel Bucca, Paulo Moreira, André Luiz, Rodrigo Pinho e Caio Santana).



Treinador: José Faria.







Árbitro: Gonçalo Neves (AF Coimbra).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Jean Sinisterra (4), Diogo Travassos (12), Rúben Lima (40), Daniel Carvalho (41), António Varela (63), Miguel Santos (69), Hassan (88), Kikas (90), Danilo Veiga (90+5), Pedro Casagrande (95), Francisco Meixedo (98), Caio Santana (101), André Mendy (103), Zimbabwe (105) e Nuca (112).



Assistência: cerca de 1.000 espetadores.