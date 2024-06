Pedro Mendes termina contrato com Estrela da Amadora após uma temporada

Recrutado aos franceses do Montpellier, que representou durante seis épocas, Pedro Mendes realizou um total de 13 encontros ao serviço do conjunto amadorense, com as lesões e a muita concorrência no setor a afetarem a utilização do jogador, de 33 anos.



Com uma internacionalização ao serviço da seleção principal de Portugal, numa partida particular frente à Escócia em 2018, o defesa central alinhou também no Sporting e no Real Massamá, clubes em que dividiu a formação, e fora, nos franceses do Rennes, nos italianos do Parma e Sassuolo, nos espanhóis do Real Madrid e nos suíços do Servette.



Esta é a quinta saída dos ‘tricolores’, depois do guarda-redes António Filipe, do lateral esquerdo João Reis (ambos também em final de contrato), do extremo brasileiro Luan Farias (Benfica B) e também do avançado Ronaldo Tavares (FC Seoul, da Coreia do Sul).



Por outro lado, o Estrela da Amadora, agora liderado pelo treinador Filipe Martins, que sucedeu no cargo a Sérgio Vieira, conta com duas contratações: o jovem guarda-redes sérvio Marko Gudzulic (ex-FK Vozdovac) e o centrocampista Paulo Moreira (ex-Varzim).



O Estrela da Amadora prepara-se para disputar a I Liga pela segunda época seguida, ao terminar a derradeira temporada no 14.º posto, com 33 pontos, um acima do play-off.