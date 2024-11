Pedro Proença destaca papel da European Leagues no panorama do futebol europeu

“Este primeiro ano de mandato reflete toda uma visão estratégica, que posiciona a European Leagues como um agente determinante no panorama do futebol europeu, na defesa da integridade, da equidade e da sustentabilidade, reforçando, ao mesmo tempo, a projeção internacional do futebol profissional português”, destacou Pedro Proença, em comunicado.



Pedro Proença reforçou que o marco representa muito mais do que uma conquista pessoal: “É com profundo orgulho e enorme honra que assinalo este primeiro ano na presidência da European Leagues, que representa um momento de afirmação e reconhecimento internacional do trabalho conjunto dos clubes e da Liga Portugal. Seguimos em frente, sempre juntos, rumo aos grandes desafios do futuro”.



O dirigente lembrou que ao longo deste ano a ECA esteve "na primeira linha da defesa do futebol e das ligas domésticas, através de um diálogo aberto e construtivo com todos os stakeholders da indústria, em temas fulcrais como a discussão com a UEFA e a ECA que conduziu à garantia da manutenção do princípio da solidariedade na distribuição das receitas aos clubes não participantes nas competições da UEFA, ou na coligação estabelecida com a FIFPro para contestar o abuso da posição dominante da FIFA na definição do calendário desportivo internacional.



E ECA reúne 40 ligas profissionais, representando mais de 1000 clubes, provenientes de 34 países.