Proença pugna pela tranquilidade no futebol profissional durante eleições da FPF

"Sabemos a importância que o futebol profissional tem e o motor que é para toda esta atividade. Naquilo que nos diz respeito, tudo faremos para que este processo seja tranquilo e tudo funcione com toda a tranquilidade nos 306 jogos dos dois campeonatos profissionais", assegurou Pedro Proença.



O dirigente falava aos jornalistas no final da segunda edição da gala Liga Portugal Awards, na Alfândega do Porto, onde foram galardoadas as melhores individualidades da temporada passada, entre as quais Fernando Gomes, que está a cumprir o terceiro e último mandato permitido por lei na presidência da FPF e recebeu o prémio Mérito Desportivo.



"Tivemos uma demonstração de exaltação e agregação e foi muito interessante ver toda a comunidade do futebol à volta do seu bem maior. Estamos muitíssimos satisfeitos. Não faltou ninguém. Houve festa e glamour, mas sobretudo um sentido de responsabilidade sobre o presente e futuro do futebol português", enalteceu.



Outra das 16 personalidades agraciadas foi o ex-selecionador nacional Fernando Santos, que recebeu de Pedro Proença o galardão Presidente como reconhecimento pelas quase quatro décadas de carreira como treinador, num percurso encimado pelas conquistas do Campeonato da Europa, em 2016, e da Liga das Nações, em 2019.



"É um privilégio homenagear não só os melhores da época 2023/24, mas todos aqueles que contribuíram para o crescimento do futebol português e que, graças ao seu esforço e dedicação, fizeram com que o nosso futebol fosse hoje visto como aquilo que é: tão grande como os maiores. Não se pode evoluir sem unir todos aqueles que compõem a comunidade do futebol português nem se pode olhar para o futuro sem honrar o passado. É este o espírito da LPFP", assinalou Pedro Proença.



Fernando Santos, que atualmente comanda a seleção do Azerbaijão, conduziu Portugal aos únicos troféus internacionais no patamar sénior, entre 2014 e 2022, tendo sido descrito durante a gala pelo presidente do organismo regulador do futebol profissional nacional como "alguém cuja dimensão ultrapassa a vertente desportiva".



"Levou-nos ao momento mais alto da nossa história futebolística e proporcionou aos adeptos portugueses a sua maior alegria desportiva, garantindo com mérito um lugar único no futebol nacional. Fernando Santos recebe um reconhecimento merecido e deve servir de exemplo e inspiração para as gerações vindouras", enquadrou.



Vários galardoados evocaram nos respetivos discursos de agradecimento a memória do sueco Sven-Göran Eriksson, antigo treinador do Benfica em duas fases (1982-1984 e 1989-1992), que morreu hoje em casa, aos 76 anos, depois de uma luta contra um cancro no pâncreas.



"O futebol português e mundial está de luto. Morreu um verdadeiro embaixador dos princípios de fair play e respeito que defendemos na LPFP e daquela máxima que tenho apelado sempre: os clubes devem ser só adversários durante os 90 minutos. Na restante atividade, temos de ser todos parceiros. Se não soubermos defender o futebol, mais ninguém o fará por nós", concluiu Pedro Proença.