Sporting em vantagem para final da Taça da Liga feminina após golear Damaiense

Na Academia Cristiano Ronaldo, as ‘leoas’ chegaram ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Andrea Norheim (23 minutos) e Diana Slva (26), e ampliaram o resultado na segunda parte através de Andreia Bravo (62), de grande penalidade, Brittany Raphino (69), Joana Martins (90) e Ana Borges (90+4).



Num encontro marcado pela chuva e vento fortes e intermitentes, as ‘verde e brancas’, que nos quartos de final deixaram para trás o Valadares Gaia, assumiram desde muito cedo o controlo da partida e construíram a goleada com bastante facilidade.



Já o Damaiense, que na ronda anterior eliminou surpreendentemente o Sporting de Braga, apresentou-se em Alcochete com uma linha de cinco defesas, tanto em momento defensivo como ofensivo, e nunca conseguiu levar perigo à baliza de Catriona Sheppard.



Por isso, apesar de ainda não ter somado ocasiões flagrantes, foi sem surpesa que o Sporting acabou por adiantar-se num lance de bola parada: livre batido por Joana Martins sobre a esquerda e Andrea Norheim (23) a colocar, de cabeça, junto ao poste mais distante, sem precisar de saltar na área adversária.



Inspirada, Joana Martins voltou a assistir para o 2-0, com um passe interior que ‘rasgou’ a linha defensiva das visitantes e deixou Diana Silva (26) na ‘cara’ de Carolina Joia. A avançada leonina contornou a guarda-redes e ampliou o marcador.



Ao intervalo, o treinador do Damaiense, Tomás Tengarrinha, refrescou os três setores com uma tripla alteração, mas a toada manteve-se na segunda parte e a equipa da casa voltou a marcar graças a uma ação de Diana Silva.



Desta vez, desmarcada por Cláudia Neto, a avançada foi derrubada ao tentar contornar a ‘guardiã’ adversária e Andreia Bravo (62) fez o 3-0 de grande penalidade.



Logo a seguir ao terceiro golo, o técnico Micael Sequeira começou, também, a gerir o tempo de utilização das atletas 'leoninas', mas não perdeu poder ofensivo com a saída de Diana Silva.



A sua substituta, Brittany Raphino, fez o 4-0, aos 69 minutos, antecipando-se a uma defesa adversária para desviar, ao primeiro toque, um cruzamento de Ana Borges.



Apesar da vantagem, as ‘leoas’ não tiraram o pé do ‘acelerador’ e foram somando ocasiões desperdiçadas na área contrária, até que Joana Martins (90) coroou a sua exibição com o seu próprio golo, com um remate no interior da área após corte defeituoso de Carolina Beckert.



Mas o melhor da partida estava reservado para o último lance. Novamente Joana Martins intercetou um passe do Damaiense e isolou Ana Borges (90+4), que percorreu meio campo até à grande área adversária e concluiu com um vistoso ‘chapéu’ a Carolina Joia.



O resultado deixa as ‘leoas’ praticamente apuradas para a final, mas a segunda mão das meias-finais está prevista para 12 de fevereiro, às 11:00, no Campo Carlos Salema, em Lisboa.







Jogo no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete.



Sporting – Damaiense, 6-0.



Ao intervalo: 2-0.



Marcadoras:



1-0, Andrea Norheim, 23 minutos.



2-0, Diana Silva, 26.



3-0, Andreia Bavo, 62 (grande penalidade).



4-0, Brittany Raphino, 69.



5-0, Joana Martins (90).



6-0, Ana Borges (90+4)







Equipas:



- Sporting: Catriona Sheppard, Andrea Norheim, Fátima Pinto, Georgia Eaton-Collins (Beatriz Fonseca, 70), Ana Borges (Alícia Correia, 77), Andreia Bravo (Ana Capeta, 77), Brenda Pérez, Jacynta Gala, Cláudia Neto (Maiara Niehues, 63), Joana Martins e Diana Silva (Brittany Raphino, 63).



(Suplentes: Hannah Seabert, Rita Fontemanha, Ana Capeta, Beatriz Fonseca, Brittany Raphino, Telma Encarnação, Maiara Niehues, Matilde Nave e Alícia Correia).



Treinador: Micael Sequeira.



Damaiense: Carolina Joia, Gabriela Gonçalves, Tianna Harris, Carolina Beckert, Morgan Stone (Catarina Almeida, 46), Madalena Contente (Inês Moreira, 57), Tânia Mateus (Ana Torslov, 46), Ema Cruz, Daniela Santos, Emma Hawkins e Lidiane Antunes (Allison Blais, 46).



(Suplentes: Sara Lima, Inês Matos, Sara Singh, Catarina Almeida, Ana Torslov, Joana Dantas, Inês Moreira e Allison Blais).



Treinador: Tomás Tengarrinha.







Árbitro: Filipa Cunha (AF Viana do Castelo).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Gabriela Gonçalves (45+1) e Carolina Joia (61).



Assistência: cerca de 150 espetadores.