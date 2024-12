Taça de Portugal. Sporting ultrapassa com dificuldades o Santa Clara no prolongamento

Depois de uma igualdade sem golos no final da primeira parte, os 'leões', que recentemente foram batidos pela equipa açoriana em Alvalade por 1-0 para o campeonato, chegaram à vantagem apenas aos 74 minutos, através do dinamarquês Conrad Harder, mas ainda permitiram que o Santa Clara igualasse, aos 90+8, por Pedro Ferreira, levando o jogo para tempo extra.



No prolongamento, e numa altura em que os penáltis começavam a ser hipótese, um erro da defesa açoriana permitiu ao avançado sueco Viktor Gyökeres isolar-se e voltar a colocar os 'leões' em vantagem, aos 113 minutos.



Os oitavos de final prosseguem no sábado, com dois duelos entre equipas de escalões inferiores, Tirsense-Rebordosa, do Campeonato de Portugal, e Oliveira do Hospital-São João de Ver, da Liga 3, o que garante já a presença destas divisões nos 'quartos'.



Em 12 de janeiro de 2025, disputam-se mais três jogos: o Elvas (CP)-Vitória de Guimarães (I), às 14:00, o Casa Pia (I)-Rio Ave (I), às 16:45 e o Gil Vicente (I)-Moreirense (I), às 19:45.



A eliminatória fecha com a receção do Farense ao Benfica, em 14 de janeiro, e do Sporting de Braga ao Lusitano de Évora, do Campeonato de Portugal, no dia seguinte.