Tiago Teixeira confessa entusiasmo da equipa técnica do Sporting para a estreia

"Estamos muito entusiasmados e motivados. O primeiro jogo vai ser em Alvalade e nós estamos preparados para este novo desafio. O Amarante é uma equipa de Liga 3, mas, num contexto de Taça, estas equipas tentam fazer coisas diferentes e superar-se. Vamos encontrar um Amarante muito semelhante ao que tem sido na Liga 3 e querem deixar uma boa imagem, mas não vão fugir muito ao que têm sido", afirmou o técnico adjunto de João Pereira.

Tiago Teixeira marcou presença na conferência de imprensa de antevisão ao encontro, uma vez que João Pereira está impedido, pelos regulamentos, de o fazer. O treinador dos `leões` terminou o curso de treinador de III nível e aguarda certificado, no entanto, ainda lhe falta a última graduação, o UEFA Pro, que lhe permitirá orientar equipas de I Liga, razão pela qual Tiago Teixeira será formalmente indicado como treinador principal nas fichas de jogo.

O regulamento da Taça de Portugal define que o treinador principal está obrigado a marcar presença nas conferências de imprensa e nas `flash-interviews`, sendo que, caso tenha sido expulso, essa obrigação "recai sobre o treinador adjunto".

Na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, Tiago Teixeira alertou para as "dinâmicas vincadas" e os jogadores rápidos do Amarante, rejeitando copiar as ideias da anterior equipa técnica, liderada por Ruben Amorim.

"É uma situação impossível de copiar, pois são pessoas e dinâmicas diferentes. É claro que, numa equipa que está numa fase muito boa e com dinâmicas muito boas, seria um erro tentar alterar tudo. Claro que temos uma ideia, com semelhanças à anterior, mas, pouco a pouco, vão ver algumas diferenças", salientou o adjunto de João Pereira.

Após duas semanas a trabalhar com a equipa principal, durante os compromissos para as seleções nacionais, Tiago Teixeira apontou que o `onze` que o Sporting apresentará de início na sexta-feira será assente nos jogadores que ficaram a treinar na academia.

"O `onze` provável não o posso adiantar, pois ainda não chegaram todos os jogadores, mas será em função do que aconteceu nas últimas semanas. Temos de saber gerir os jogadores e dar minutos aos que tenham tido menos minutos até agora. Vai ser uma gestão cautelosa, pois queremos ter todos disponíveis para todos os jogos", expressou.

Tiago Teixeira disse ainda que espera poder contar com o goleador Viktor Gyökeres "o máximo de tempo possível" e abordou a não utilização de Geovany Quenda na seleção principal portuguesa, considerando ser normal a frustração de um atleta que não joga.

"O Quenda é um jogador especial. É rara a seleção que tem jogadores de 17 anos. Para nós, é um motivo de orgulho. Tem um compromisso total com o Sporting. Seja ele ou outro jogador, podem jogar ou não na seleção, mas têm de estar preparados para isso. Tem muita qualidade e, se não jogou agora, vai com certeza jogar no futuro", realçou.

O Sporting, líder da I Liga, recebe o Amarante, segundo colocado na Série A da Liga 3, na sexta-feira, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, com a arbitragem de Pedro Ramalho, da Associação de Futebol de Évora.