Torreense fora da Taça de Portugal após derrota em Elvas no prolongamento

O jogo chegou empatado 2-2 no final do tempo regulamentar, com o tento de Lionel Yombi, aos 106 minutos, a garantir o apuramento da equipa da série C do quarto escalão no prolongamento.



No primeiro minuto do jogo, O Elvas aproveitou um desentendimento entre o central do Torreense e o guarda-redes e adiantou-se no marcador com um golo apontado por Desmond Nketia.



O Torrense reagiu de imediato e instalou-se no meio campo da equipa da casa e, numa jogada de ataque, chegou ao empate, com um golo assinado por Manu Pozo, aos 10 minutos de jogo.



Com um caudal mais ofensivo, o Torreense teve ainda duas oportunidades de golo na primeira parte, mas foi a equipa da casa que chegou ao 2-1, após a cobrança de uma grande penalidade a cargo de César Medina (45+2).



No segundo tempo, o jogo ficou marcado por muitas faltas cometidas por ambas as equipas, o que provocou várias paragens no jogo.



O Torreense chegou ao golo do empate por Balanta Jr, tendo a equipa liderada por Tiago Fernandes registado mais oportunidades de golo ao longo da segunda parte.



Com o 2-2 no marcador, o jogo foi para prolongamento e, num contra-ataque no início da segundo tempo, O Elvas chega à vantagem decisiva por Lionel Yombi.











Jogo no Estádio Municipal de Atletismo de Elvas



O Elvas CAD – SCU Torreense 3-2







Ao intervalo: 2-1.



No final do tempo regulamentar: 2-2.



No final da primeira parte do prolongamento: 2-2.



No final da segunda parte do prolongamento: 3-2







Marcadores:



1-0, Desmond Nketia, 01



1-1, Manu Poso 10



2-1, César Medina 45+ 2, grande penalidade



2-2 Balanta Jr. 58



3-2 Lionel Yombi 106







Equipas:



- O Elvas CAD: Pedro Vítor, César Medina, Djaló, Rúben Cardoso, Franco Almara (Edu Vieira, 80), João Carmo (Júnior, 56), Harruna Iddriss, Desmond Nketia (Henrique Cavalcante, 105), Lewis Enoh (Russel Sandio, 105), David Freire (Luis Dias, 80) e Lução (Lionel Yombi, 56).



(Suplentes: Hugo Mosca, Russel Sándio, Luis Dias, Emerson Gomes, Edi Vieira, Pedro Cotão, Júnior, Henrique Cavalcante, Lionel Yombi).



Treinador: Pedro Hipólito.







- Torreense: Leonardo Matheus, Storipa, Julien Lomboto, Léo Silva (Né Lopes, 91), Manu Pozo (David Kaiki, 98), Dani Bolt, Javi Vasquez (Vasco Sousa, 82), Balanta Jr., Brian Agbor (Yaw Moses, 91), Mathys Jean-Marie (Vando Félix, 46), Luccas Paraíso (Talles Wander, 72).



(Suplentes Lucas Pais, Né Lopes, Miguel Rebelo, Vasco Sousa, Yaw Moses, David Kaiki, Talles Wander, Vando Félix, David Costa)



Treinador: Tiago Fernandes







Árbitro: José Rodrigues (AF Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Carmo (53), Lionel Yombi (57), Dani Bolt (63), Julien Lomboto (87), Talles Wander (90+6), David Kaiki (118).



Assistência: Cerca de 850 espetadores.