Torreense vence em Felgueiras com reviravolta e acaba em inferioridade numérica

O Felgueiras adiantou-se perto do intervalo, por Carlos Eduardo, aos 40 minutos, mas ainda permitiu que o Torreense igualasse na primeira metade, por David Costa, aos 42, tendo Pozo, praticamente no arranque da segunda parte, completado a reviravolta, aos 49.



Os forasteiros entraram melhor no jogo, mas as aproximações à baliza não levavam perigo, por oposição ao que o Felgueiras logrou fazer a partir dos 13 minutos e que culminou no lance do golo, numa assistência de João Santos para Carlos Eduardo, aos 40 minutos.



A vantagem confirmava o melhor momento do Felgueiras, mas, praticamente na resposta, o Torreense igualou, dois minutos volvidos, numa entrada fulgurante de David Costa, aparentemente com o tronco, correspondendo a um cruzamento de Vázquez da esquerda.



O jogo reatou praticamente com o segundo tento do Torreense, anotado pelo espanhol Pozo, na recarga a uma grande penalidade cobrada pelo próprio, após carga de Mike a Vando Félix na área do Felgueiras.



A expulsão por acumulação de amarelos de Vando Félix, aos 73 minutos, por simulação, deu mais algum alento aos locais, que podiam por João Santos e, já nos descontos, por Eirô ter empatado.



Com este resultado, o Torrense, que somou o terceiro triunfo nos últimos quatro jogos, ascendeu provisoriamente ao quinto lugar, agora com 19 pontos, enquanto o Felgueiras, com três derrotas e um empate nas últimas quatro partidas, mantém 12, por agora no 11.º posto.