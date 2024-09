Treinador do Estoril Praia quer equipa a roçar a perfeição em Vila do Conde

"Mesmo sem sofrer golos nos últimos jogos, sabemos que estamos num campeonato em que vamos sentir dificuldades em todos os jogos. Não sofrer golos é bom, mas queremos não conceder oportunidades", analisou o técnico, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro de sábado.



E acrescentou: "Queremos ser perfeitos, que é muito difícil, quase impossível, mas vamos procurar isso. Queremos melhorar".



Sobre os vila-condenses, elogios não faltaram da parte do escocês, que guiou os lisboetas a dois empates e um triunfo nos últimos três encontros, todos sem sofrer golos.



"Sabemos que vamos jogar contra uma boa equipa e bem rotinada, com muitos anos com este treinador. Acredito que ao longo destes últimos anos tem feito um bom trabalho. Tem uma ideia muito clara e muito tempo com este treinador", elogiou.



Por fim, reforçou que o "caminho" passar por "melhorar a cada dia e cada jogo", de forma a chegar ao "melhor nível".



"Vamos procurar ser melhores cada dia e a cada jogo. O nosso caminho é de melhorar. Estamos a conseguir criar um ambiente e foco no nosso trabalho que é de melhorar. Para chegarmos ao nosso melhor nível todo o foco tem de ser no que se está a fazer neste momento", concluiu.



O médio escocês Jordan Holsgrove e o avançado angolano Hélder Costa estão em dúvida para o jogo, devido a lesão.



No sábado, o Rio Ave, 12.º posicionado, com seis pontos, recebe em Vila do Conde, a partir das 15:30, o Estoril Praia, 14.º, com cinco, em jogo da sexta jornada do campeonato.