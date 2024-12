Valentim Loureiro aponta Pedro Proença à FIFA com passagem intermédia pela FPF

"Pedro Proença vai liderar a FIFA. Se isso passa antes pela presidência da FPF? Ainda não falei com ele sobre essas eleições, mas, como tem ambição e competência, não tenho dúvidas nenhumas de que será o próximo presidente da FPF. Se ele for candidato, sei que o Boavista votará em si", afirmou o ex-presidente da LPFP, em declarações aos jornalistas à margem da cerimónia de inauguração da nova sede do organismo, no Porto.

A cumprir o terceiro e último mandato na LPFP, que termina em 2027, Proença poderá ser adversário de Nuno Lobo, líder da Associação de Futebol de Lisboa, na corrida à sucessão de Fernando Gomes na FPF, cujas eleições decorrem em 14 de fevereiro de 2025.

"Pedro Proença é um dirigente de eleição e veremos o que vai conseguir. Já lhe disse que tenho a certeza de que ele vai até ao topo e acabará na FIFA. Temos de ter ambição na vida e, para mim, ele foi o que mais ambição teve e mais concretizou na Liga de clubes. Eu fui relativamente competente, mas não tinha tanta ambição", frisou Valentim Loureiro, que liderou a LPFP em três fases, de 1989 a 1991, entre 1991 e 1994, e de 1996 a 2006.

Além de felicitar Proença pela inauguração da Arena Liga Portugal, que estará aberta ao público a partir de janeiro, o antigo edil da Câmara Municipal de Gondomar diferenciou o contributo prestado desde 2015 ao organismo regulador do futebol profissional luso pelo ex-árbitro internacional, que também lidera atualmente a Associação de Ligas Europeias.

"Depois de mim, a LPFP já teve vários presidentes e nenhum fez um trabalho como ele, que está à vista de todos através da sua capacidade, humanismo e competência. Não só organizou, desenvolveu e aprofundou os dois escalões profissionais, como culmina com esta obra extraordinária", apontou o presidente honorário do Boavista, que comandou os `axadrezados` entre 1978 e 1997.

Valentim Loureiro, mais conhecido por `major` no futebol, notou que a LPFP nasceu em 1978 com base num movimento de clubes e pretendeu "dar uma vida mais digna" à modalidade, mas nunca saiu do Porto, onde esteve anteriormente instalada na Rua da Constituição.

"O facto de a LPFP estar hoje sediada no Porto resultou da minha persistência e de ter enfrentado no passado os grandes dirigentes dos clubes de Lisboa, porque tudo ficava na capital. A partir do momento em que se construiu o edifício original no Porto, os clubes de Lisboa nunca mais pensaram que a sede deixasse de ser aqui, não porque sejamos contra Lisboa, mas porque achávamos que o futebol era mais forte no Norte", enquadrou.

Com um investimento avaliado em 18 milhões de euros (ME), a nova casa do futebol profissional português foi construída desde fevereiro de 2022 num terreno cedido pela Câmara Municipal do Porto, sendo inaugurada na presença de Pedro Proença, do autarca local Rui Moreira e do primeiro-ministro Luís Montenegro.