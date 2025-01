Vizela opera reviravolta e impõe terceiro desaire seguido ao Marítimo na II Liga

Após os golos de Carlos Daniel, aos quatro minutos, e de Romain Correia, aos 40, os minhotos reduziram a desvantagem ainda na primeira metade, por Mörschel, aos 44, empataram por Yannick Semedo, aos 55, e conseguiram a reviravolta por Milovanovic, aos 72, alcançando a segunda vitória seguida na prova.



Os vizelenses passaram a somar 20 pontos em 16 jogos e ascenderam à 11.ª posição, tendo ultrapassado a equipa treinada por Rui Duarte, que é 12.ª, com 19, ao cabo de 17 partidas.



Os insulares entraram praticamente a vencer no desafio, com o ex-vizelense Igor Julião a trabalhar na ala direita perante dois oponentes e a desmarcar Carlos Daniel para o remate de primeira, rasteiro e cruzado, fora do alcance de Ruly Garcia.



Em desvantagem, a equipa da casa ‘subiu’ no terreno e ameaçou o empate por Lebedenko, aos 20 minutos, enquanto os madeirenses ‘espreitaram’ o ataque rápido, como na tentativa de ‘chapéu’ de Martim Tavares, aos 33, e dilataram o resultado num pontapé acrobático de Romain Correia, após canto de Carlos Daniel.



A equipa treinada por Fábio Pereira reduziu a diferença num cabeceamento de Mörschel, em resposta a cruzamento de Prosper Obah, apareceu na segunda parte com ‘ímpeto’ renovado e empatou num remate rasteiro de Yannick Semedo, após passe de calcanhar de Mörschel.



Após dois remates que obrigaram Gonçalo Tabuaço a defesas ‘apertadas’, aos 65 minutos, o recém-entrado Milovanovic selou a ‘cambalhota no marcador’ num remate ao ângulo inferior direito, a ditar uma vantagem que o Vizela geriu sem sobressaltos, em superioridade numérica, face à expulsão de Francisco França, com duplo amarelo, aos 74.







Jogo no Estádio do Futebol Clube de Vizela.



Vizela – Marítimo, 3-2.



Ao intervalo: 1-2.







Marcadores:



0-1, Carlos Daniel, 04 minutos.



0-2, Romain Correia, 40.



1-2, Mörschel, 44.



2-2, Yannick Semedo, 55.



3-2, Milovanovic, 72.







Equipas:



- Vizela: Ruly García, Jójó (Miguel Tavares, 90+2), Anthony Correia, Rhyner, Lebedenko, Yannick Semedo, Mörschel (Busnic, 82), Rodrigo Ramos (Natanael Ntolla, 46), Diogo Nascimento, Prosper Obah (Milovanovic, 67) e Damien Loppy (Jota Gonçalves, 90+2).



(Suplentes: Ruberto, Jota Gonçalves, João Reis, Busnic, Bastunov, Miguel Tavares, Natanael Ntolla, Vivaldo Semedo e Milovanovic).



Treinador: Fábio Pereira.







- Marítimo: Gonçalo Tabuaço, Rodrigo Borges (Preslav Borukov, 69), Romain Correia, Júnior Almeida, Igor Julião, Carlos Daniel (Madsen, 68), Guirassy, Danilovic, Tomás Domingos (Francisco Gomes, 82), Martim Tavares (Dani Benchi, 69) e Bernardo Gomes (Francisco França, 56).



(Suplentes: Samu Silva, Madsen, Fábio China, Francisco França, Dani Benchi, Francisco Gomes, Carlos Almeida, Cristian Ponde e Preslav Borukov).



Treinador: Rui Duarte.







Árbitro: Flávio Jesus (Associação de Futebol de Aveiro).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Francisco França (57 e 74) e Preslav Borukov (90+2). Cartão vermelho por acumulação de cartões amarelos para Francisco França (74).



Assistência: 1.102 espetadores.