FC Porto inscreve seis reforços na UEFA

De acordo com uma nota publicada no sítio oficial dos "dragões" na Internet, o treinador Vítor Bruno submeteu à UEFA uma lista A com 25 jogadores, da qual faz parte o sexteto recrutado na janela de transferências de verão, que encerrou na segunda-feira para os clubes da I Liga portuguesa.



O lateral esquerdo nigeriano Zaidu também consta desse lote, numa altura em que está a recuperar de uma rotura ligamentar do joelho esquerdo contraída em fevereiro, em sentido inverso ao defesa central espanhol Iván Marcano, que debela problemas similares no joelho direito desde setembro de 2023.



Na lista B, reservada a nascidos de 1 de janeiro de 2003 em diante, estão os guarda-redes Gonçalo Ribeiro e Diogo Fernandes, os defesas Martim Fernandes, Gabriel Brás e Martim Cunha, o médio Vasco Sousa e os avançados Rodrigo Mora e Gonçalo Sousa, todos habituais presenças nos trabalhos do plantel principal.



O FC Porto, vencedor em 2002/03 e 2010/11, vai iniciar a sua 17.ª presença na Liga Europa com uma partida no terreno do campeão norueguês Bodo/Glimt, em 25 de setembro, às 17h45 em Lisboa, da primeira jornada da fase regular.



Seguem-se as receções aos ingleses do Manchester United (3 de outubro), aos alemães do Hoffenheim (dia 24), aos dinamarqueses do Midtjylland (12 de dezembro) e aos gregos do Olympiacos (23 de janeiro de 2025), vencedores da Liga Conferência, por entre as visitas aos italianos da Lazio (7 de novembro), aos belgas do Anderlecht (dia 28) e aos israelitas do Maccabi Televive (30 de janeiro do próximo ano).



A Liga Europa adota a partir desta temporada um novo modelo competitivo, ao substituir a fase de grupos de 32 clubes por um campeonato com 36 emblemas, proporcionando a cada um oito jogos - quatro em casa e quatro fora - com adversários diferentes.



Os oito primeiros classificados têm entrada direta nos oitavos de final, tal como os vencedores dos play-offs disputados a duas mãos entre as equipas posicionadas dos nono ao 24.º lugares, enquanto os restantes 12 participantes serão automaticamente eliminados, sem haver possibilidade de repescagem para a Liga Conferência.



Lista de jogadores inscritos pelo FC Porto na Liga Europa:



- Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos, Gonçalo Ribeiro (lista B), Samuel Portugal e Diogo Fernandes (lista B).



- Defesas: João Mário, Martim Fernandes (lista B), Nehuén Pérez, Zé Pedro, Gabriel Brás (lista B), Otávio Ataíde, Tiago Djaló, Wendell, Francisco Moura, Zaidu e Martim Cunha (lista B).



- Médios: Marko Grujić, Alan Varela, Stephen Eustáquio, Nico González, Vasco Sousa (lista B), André Franco, Fábio Vieira e Iván Jaime.



- Avançados: Rodrigo Mora (lista B), Pepê, Galeno, Gonçalo Borges, Gonçalo Sousa (lista B), Danny Namaso, Samu Omorodion, Fran Navarro e Deniz Gül.