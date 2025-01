Liga Europa. Braga ganhar à Lazio pode não chegar

O Sporting de Braga defronta em casa a Lazio, líder da competição e apurada diretamente para os "oitavos", com os minhotos a precisarem de uma vitória, que, ainda assim, pode não chegar, ficando igualmente dependente do resultado de terceiros, embora em boa posição para seguir em frente.Em 27.º lugar da fase de liga da prova e fora da zona de acesso aos playoffs da prova, urge a necessidade de vencer o jogo para que a continuidade europeia fique mais perto. Para tal, há que ultrapassar um adversário de renome que faz jus ao nome com o suporte da liderança que ostenta: a Lazio.





O treinador Carlos Carvalhal enfrenta uma série de baixas para montar o "onze". Expulsos na derrota contra o Union St. Gilloise, Vítor Carvalho e Bruma estão arredados de dar o contributo aos "guerreiros" do Minho, enquanto que João Ferreira deve continuar de fora por lesão. André Horta - partiu para o Olympiacos - e Rodrigo Zalazar - lesionado e de partida para o Zenit - e Fran Navarro - não está inscrito na competição - também não estarão no lote de jogadores elegíveis pelo técnico bracarense.





Estamos preparados para a melhor Lazio. Não parece que haja muita rotatividade, pois vão entrar 11 jogadores habituados à primeira divisão italiana. Se calhar há mais ausências importantes para nós", admitiu Carvalhal, antes de assegurar que a solução para a esquerda da defesa passará por Yuri Ribeiro ou Francisco Chissumba. O técnico em antevisão à partida, mostrou-se ciente do nível de dificuldade que o adversário vai impor: "", admitiu Carvalhal, antes de assegurar que a solução para a esquerda da defesa passará por Yuri Ribeiro ou Francisco Chissumba.





Os "arsenalistas" deverão regressar ao 3-4-3 apresentado em solo belga, algo que pode motivar o regresso ao onze de Gabri Martínez e João Moutinho, assim como de Roger Fernandes, Gabri Martínez e El Ouazzani.





As armas dos italianos





Do lado dos romanos Christos Mandas - titular da baliza na Liga Europa - deve voltar a assumir responsabilidades, mantendo-se a dúvida sobre a utilização de Nuno Tavares. Com nomes como Mattéo Guendouzi, Boulaye Dia e Taty Castellanos como alguns dos maiores perigos associados, qualidade não falta à formação laziale para tornar o primeiro embate da história entre as duas forças bem complicado para a missão que os arsenalistas têm pela frente.



Todos os jogos desta última ronda têm início às 20h00 (hora de Lisboa), seguindo os oito primeiros classificados diretamente para os oitavos de final, enquanto os clubes classificados entre os nono e o 24.º postos disputam um play-off de acesso aos "oitavos". Os últimos 12 estão fora das competições europeias.