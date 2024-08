Filipe Martins espera Benfica na máxima força

"É normal que a primeira reação foi a de uma equipa que sentiu a derrota, mal seria se não fosse. A partir do primeiro treino, tivemos de virar a página, pois teremos um jogo em que temos de estar completamente focados. À medida que a semana foi passando, senti a equipa a dar uma resposta muito positiva e com vontade de regressar aos resultados positivos", realçou o treinador, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro.

O Estrela da Amadora saiu derrotado por 3-0 da receção ao Famalicão, na segunda jornada, e terá desta vez pela frente um candidato ao título, que se encontra sob pressão devido ao desaire que sofreu perante o mesmo adversário, por 2-0, logo na primeira ronda do campeonato.

"A derrota em Famalicão trouxe-lhes maior pressão, mas acabaram por ganhar ao Casa Pia (3-0) de forma justa e clara. Não acreditamos que vamos encontrar um Benfica ansioso, mas, se estivermos ao nosso nível, essa ansiedade que se sentiu contra o Casa Pia pode voltar a sentir-se. Para que aconteça, temos de nos focar nos nossos comportamentos e não pensar que o Benfica vai estar abaixo das suas capacidades. Esperamos o Benfica na máxima força e motivação", salientou Filipe Martins, que chegou ao clube este ano.

O técnico amadorense, de 46 anos, colocou em cima da mesa vários cenários na forma como o Benfica se poderá apresentar no duelo e garantiu que o Estrela da Amadora se encontra preparado para todos eles, na perspetiva de tentar conquistar pontos na Luz.

"Da minha parte, não vão ver em nenhum campo uma equipa a jogar apenas e só para o 0-0. Se passarmos essa postura, será por mérito do adversário. Vamos tentar ter os olhos na baliza do Benfica e tentar fazer golos. Se não fizermos, terá de passar muito pelo mérito do Benfica e não por falta de audácia da nossa parte. Vamos tentar discutir o jogo, sabendo que o Benfica é claramente favorito, mas temos as nossas armas para trazer pontos. Temos de ser competentes e perfeitos", apontou o treinador `estrelista`.

O extremo Tiago Ferreira prossegue lesionado e o central Issiar Dramé está em dúvida, mas Filipe Martins já confirmou que Miguel Lopes e Ferro continuarão a fazer dupla no centro da defesa, numa semana em que chegou Till Cissokho para reforçar esse setor.

O Estrela da Amadora, 13.º colocado, com um ponto, visita o Benfica, oitavo, com três, no sábado, pelas 20h30, a contar para a terceira jornada da I Liga de futebol, no Estádio da Luz, em Lisboa, num encontro que terá a arbitragem de Hélder Malheiro.