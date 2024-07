Félix da Costa despede-se da luta pelo título mundial de Fórmula E

O piloto português, que partiu da nona posição, foi empurrado contra o muro quando lutava pelo quinto lugar e acabou por desistir.



“Foi um fim de semana complicado porque tivemos problemas no carro nas duas sessões de treino livres. Arrancámos de nono e, quando lutava pelo quinto lugar, fui posto no muro completamente pelo [piloto britânico, Oliver] Rowland. É triste”, comentou Félix da Costa.



O piloto português vinha de três vitórias consecutivas, quatro nas ultimas cinco corridas, e ainda sonhava com o título mundial.



“Uma pessoa sonha, vínhamos de bons resultados. Não íamos ganhar mas íamos terminar no pódio. Mas há pilotos com quem não dá para lutar, são maus perdedores. Amanhã vamos tentar acabar em grande”, concluiu o piloto natural de Cascais.



A prova de hoje foi vencida pelo alemão Pascal Wherlein (Porsche), companheiro de equipa do piloto luso, que bateu o neozelandês Mitch Evans (Jaguar) por 0,617 segundos, com o suíço Sébastien Buemi (Envision), a 1.457 minutos.



Com os resultados de hoje, Wherlein lidera, com 180 pontos, mais três do que Evans. António Félix da Costa é o quarto, com 134, quando estão 26 em jogo.



No domingo, disputa-se a 16.ª e última prova da temporada.