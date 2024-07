Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris) primeiro líder do Rali da Letónia

O bicampeão do mundo foi o mais rápido na especial de 11,13 quilómetros realizados no circuito Bikernieki, em Riga, com uma escolha acertada de pneus a permitir-lhe terminar em 7.28,5 minutos.



O piloto, de 23 anos, foi 2,3 segundos mais rápido do que o líder do mundial, o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), e Sébastien Ogier, o francês oito vezes campeão do mundo, que ficou com o mesmo tempo.



A competir em casa, o letão Martins Sesks (Ford Puma), que cumpre apenas o seu segundo rali do mundial, depois de ter sido quinto na Polónia, segue em quarto, a 2,9 segundos, à frente do britânico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris), a 3,9 segundos.



Cumpridas sete etapas do campeonato, Thierry Neuville lidera com 136 pontos, mais 15 do que Elfyn Evans e 21 do que o estónio Ott Tanak (Hundai i20), que segue em sétimo, a 5,9 segundos do primeiro.



Na sexta-feira, o rali da Letónia conta com sete especiais, entre as quais se destacam as duas passagens por Milzkalne, de 27,56 quilómetros.