Miguel Oliveira apurado diretamente para a Q2 do GP de Aragão de MotoGP

O piloto português, natural de Almada, terminou na 10.ª posição a sessão de treinos cronometrados desta tarde, depois de ter sido o sétimo mais rápido nos treinos livres da manhã, terminando a 1,054 segundos do mais rápido, o espanhol Marc Márquez (Ducati). O também espanhol Aleix Espargaró (Aprilia) foi o segundo mais rápido, a 0,272 segundos, com o compatriota Maverick Viñales (Aprilia) em terceiro, a 0,316.



O novo piso do traçado aragonês provocou algumas dificuldades de adaptação aos pilotos, pela falta de aderência.



O campeão em título e líder do campeonato, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), começou o dia com o penúltimo registo nos treinos, mas conseguiu recuperar até ser sétimo nos treinos cronometrados.



Já o espanhol Jorge Martin (Ducati), segundo no campeonato a cinco pontos de Bagnaia, conseguiu o quarto registo do dia, a 0,578 segundos de Marc Márquez.



Marc Márquez, que garantiu já um lugar na equipa oficial da Ducati na próxima temporada, garantiu o melhor registo nos treinos cronometrados pela primeira vez esta temporada.



No sábado, disputa-se mais uma jornada de treinos livres, seguida das duas fases da qualificação (Q1 e Q2) e da corrida sprint.



Para domingo está prevista a corrida principal do fim de semana.