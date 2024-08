Afonso Eulálio oitavo no 79.º Circuito de Getxo

Barrenetxea, um ciclista basco de 24 anos, triunfou ao cabo de 4:11.21 horas, necessárias para cumprir os 173 quilómetros entre Bilbau e Getxo, e conseguiu a primeira vitória da carreira, logo numa corrida importante e de categoria 1.1.O francês Clément Champoussin (Arkéa-B&B Hotels) foi segundo, deixando o venezuelano Orluis Aular (Caja Rural-Seguros RGA) no terceiro posto.O dinamarquês Julius Johansen (Sabgal-Anicolor) mostrou-se muito interventivo na fuga inicial, num dia marcado pelas temperaturas muito altas, acima dos 38 graus, no País Basco, o que levou a organização a atrasar a partida e reduzir em uma volta no circuito.Para além da ABTF-Feirense e da Sabgal-Anicolor, a corrida contou ainda com a participação de mais três equipas portuguesas: Efapel, Rádio Popular-Paredes-Boavista e Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua.