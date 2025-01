Andebol. João Gomes exulta com estreia no Mundial

“Fico muito contente por poder fazer parte deste grupo. Era um dos meus objetivos desde que jogo andebol mais seriamente e, sem dúvida, é um orgulho. Como participava nas seleções mais jovens, sempre foi um objetivo. Claro que nem sempre conseguimos atingir todos os nossos sonhos, mas era um objetivo muito grande que tinha, trabalhei para isso e sinto-me contente por poder realizá-lo”, disse.



O lateral do Sporting falava ao site da federação de andebol, durante o estágio de Rio Maior, Santarém, que o conjunto orientado por Paulo Pereira realiza de preparação para o Mundial que decorre entre 14 de janeiro e 2 de fevereiro na Croácia, Dinamarca e Noruega, onde o conjunto das quinas vai estar sedeado.



“Sinto que estamos a trabalhar bem, e agora estamos em estágio seguido até ao Mundial. Acho que temos de ter boas ambições, de conseguir passar no grupo já com boas perspetivas para ficarmos bem colocados no Main Round”, sublinhou o atleta de 22 anos.



Em Oslo, Portugal vai competir no Grupo E, no qual vai defrontar os Estados Unidos, em 15 de janeiro, o Brasil, em 17, e a anfitriã Noruega, em 19.



“Penso que temos de encarar todos os jogos, tanto contra as seleções mais acessíveis, como as mais fortes, com o objetivo de ganhar. Temos de nos focar em vencer todos os desafios, pois acho que é isso que nos faz evoluir, elevar o patamar”, sublinhou um dos três estreantes do grupo de trabalho em fases finais, juntamente com Ricardo Brandão e Diogo Valério.