Austrália. Medvedev cai na segunda ronda após duelo de quase cinco horas com Tien

O vice-campeão em título Daniil Medvedev, finalista de três das últimas quatro edições do Open da Austrália, caiu esta quinta-feira na segunda ronda do primeiro ‘major’ da temporada, sendo eliminado pelo tenista norte-americano Learner Tien, vindo do 'qualifying'.

Número cinco mundial, o russo perdeu com o ‘qualifier’ Tien (121.º), pelos parciais de 6-3, 7-6 (7-4), 6-7 (8-10), 1-6 e 7-6 (10-7), em quatro horas e 49 minutos.



Campeão do Open dos Estados Unidos em 2021, Medvedev foi finalista do primeiro ‘major’ da temporada em 2021, 2022 e 2024, registando hoje o seu afastamento mais precoce em Melbourne Park desde 2018.